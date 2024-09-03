Путин заявил о заметном росте товарооборота России с соседней страной

Путин: товарооборот России и Монголии вырос более чем на 21 процент с января

По итогам первых семи месяцев 2024 года товарооборот России и Монголии вырос более чем на 21 процент в сравнении с тем же периодом 2023-го. О заметном росте торговли с соседней страной заявил российский лидер Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

На этом фоне, добавил глава государства, Россия продолжает оставаться одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии. Кроме того, обе страны наращивают долю национальных валют (рубля и тугрика) в структуре двусторонних расчетов, отметил Путин.

В настоящее время значение валют недружественных РФ стран, включая доллар и евро, сводится к минимуму, пояснил президент. «Коммерческие расчеты между двумя странами уже практически полностью осуществляются в альтернативных доллару и евро валютах», — резюмировал Путин.

Ранее торговый представитель России в Монголии Максим Васильев заявил, что в среднесрочной перспективе двум странам по силу достичь годового товарооборота в 5 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2021-м суммарные объемы двусторонней торговли оценивались в 2 миллиарда, а по итогам 2022-го — достигли уровня в 2,7 миллиарда, как утверждал спикер монгольского парламента Гомбожавын Занданшатар. По словам Васильева, положительная динамика может продолжиться и в следующие несколько лет.