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14:23, 7 мая 2025Россия

Россия ударила «Геранями» по украинским объектам

Минобороны РФ: ВС России поразили склады с боеприпасами ВСУ в районе Андреевки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

Российские войска поразили объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки и Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, Россия ударила по складам боеприпасов ВСУ. При атаке использовались дроны типа «Герань-2».

Уточняется, что склады относились к 142-й отдельной механизированной и 117-й отдельной тяжелой механизированной бригадам ВСУ.

Ранее сообщалось, что беспилотники «Герань-2» впервые увидели в центре Москвы и сняли на видео. Замеченные в городе дроны были выкрашены в черный цвет — это признак одной из поздних модификаций, которая делает «Герани» менее заметными на фоне ночного неба.

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