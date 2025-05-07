Россия ударила «Геранями» по украинским объектам

Минобороны РФ: ВС России поразили склады с боеприпасами ВСУ в районе Андреевки

Российские войска поразили объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки и Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, Россия ударила по складам боеприпасов ВСУ. При атаке использовались дроны типа «Герань-2».

Уточняется, что склады относились к 142-й отдельной механизированной и 117-й отдельной тяжелой механизированной бригадам ВСУ.

Ранее сообщалось, что беспилотники «Герань-2» впервые увидели в центре Москвы и сняли на видео. Замеченные в городе дроны были выкрашены в черный цвет — это признак одной из поздних модификаций, которая делает «Герани» менее заметными на фоне ночного неба.