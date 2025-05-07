Беспилотники «Герань-2» впервые заметили в центре Москвы и сняли на видео

В центре Москвы заметили беспилотники «Герань-2», их сняли на видео

Беспилотники «Герань-2» впервые заметили в центре Москвы. Снятую очевидцем запись опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах, сделанных на одной из улиц столицы, видна пара «Гераней», транспортируемых на грузовиках КамАЗ. Дроны выкрашены в черный цвет — это признак одной из поздних модификаций, которая делает «Герани» менее заметными на фоне ночного неба.

Еще один грузовик, который также был зафиксирован на видео, перевозит беспилотники «Ланцет». Их можно идентифицировать по характерному Х-образному внешнему виду.

О том, что беспилотники «Герань» будут участвовать в параде Победы, стало известно в апреле 2025 года.