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20:41, 7 мая 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за самовольное остекление балкона

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Самовольное остекление балкона чревато демонтажом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Самовольное остекление балкона чревато его дальнейшим демонтажом. О наказании за это россиян предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с News.ru.

Специалист отметил, что, в соответствии с недавним решением Конституционного суда для остекления балкона нужно получить согласие всех жильцов многоквартирного дома на общем собрании собственников, а также удостовериться, что изменения не нарушат безопасность постройки. В противном случае, добавил он, вероятны судебные споры и требования снести конструкцию.

«Можно повторить печальный опыт пермской семьи, которая 20 лет пользовалась остекленным балконом, но в итоге была вынуждена демонтировать его по решению суда, понеся при этом дополнительные финансовые потери. Особенно строго суды относятся к домам — объектам культурного наследия. Там даже цвет рам может быть регламентирован и любые изменения без согласования запрещены», — поделился информацией Бондарь.

Накануне дачникам напомнили, что за неоформленные в Росреестре бани и сараи на участке можно получить штраф.

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