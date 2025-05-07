Россиянам дали совет по безопасности в дни празднования 80-летия Победы

Генерал-майор ФСБ Михайлов призвал граждан быть внимательными 9 Мая

Нельзя исключать риски провокаций в дни празднования 80-летия Победы, заявил в разговоре с «Лентой.ру» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он рекомендовал гражданам проявлять повышенную осторожность.

«Многое зависит от интуиции человека. Если он видит что-то подозрительное, какого-то подозрительного человека, слышит странный разговор, нужно обязательно обращаться в правоохранительные органы. Так что главное, что можно рекомендовать гражданам — быть внимательными», — посоветовал Михайлов.

Он заметил, что попытки провокаций на 9 Мая вполне вероятны, но подчеркнул, что российские спецслужбы способны противостоять подобным угрозам.

«Наверняка что-то планируют. Но вопрос ведь не в том, что планируется, а в том, как среагируют спецслужбы. А они у нас находятся в прекрасной форме и способны обеспечить безопасность граждан. Тем не менее, мы все должны понимать, что процессы происходят очень непростые и надо быть начеку», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные делают все для того, чтобы празднование 80-летия Победы прошло спокойно и мирно. Он уточнил, что на данный момент специальные службы совместно с военными принимают все необходимые меры для защиты граждан.