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12:44, 7 мая 2025Россия

В Кремле высказались о безопасности в дни празднования 80-летия Победы

Песков: Российские военные делают все, чтобы празднование Победы прошло спокойно
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские военные делают все для того, чтобы празднование 80-летия Победы прошло спокойно и мирно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, свою склонность к террористическим действиям», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что на данный момент специальные службы совместно с военными принимают все необходимые меры для того, чтобы праздничные мероприятия прошли в спокойной, стабильной и мирной обстановке.

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