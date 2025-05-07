Российские военные делают все для того, чтобы празднование 80-летия Победы прошло спокойно и мирно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, свою склонность к террористическим действиям», — сказал Песков.
Представитель Кремля уточнил, что на данный момент специальные службы совместно с военными принимают все необходимые меры для того, чтобы праздничные мероприятия прошли в спокойной, стабильной и мирной обстановке.