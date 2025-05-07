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12:11, 7 мая 2025Россия

Российский генерал оценил защищенность Москвы на фоне угроз Киева в преддверии 9 Мая

Генерал Соболев: Москва надежно защищена, но нужно ждать любых провокаций
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Виктор Соболев

Виктор Соболев. Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

В преддверие 9 Мая нужно быть готовыми к любым провокациям со стороны Украины. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев радиостанции «Говорит Москва» в Telegram.

Ранее на Украине заявили, что не могут гарантировать безопасность участникам парада Победы на Красной площади.

Соболев заявил, что столица России надежно защищена. «Ни один дрон не должен упасть здесь», — сказал он, назвав это главной задачей. Вместе с тем, генерал отметил, что Киев может пойти на любые провокации.

Тем временем стало известно о запуске Украиной по России почти полутысячи беспилотников за последние сутки. Официально эти данные пока не подтверждены.

ЖЗЛ
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