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15:17, 7 мая 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали снижающий давление и защищающий от деменции напиток

Диетолог Чехонина заявила, что какао защищает от деменции и снижает давление
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Юлия Чехонина рассказала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о напитке, который снижает давление и защищает от слабоумия. Выпуск с объяснением специалистов доступен на платформе «Смотрим».

По словам Чехониной, такими свойствами обладает какао. В напитке содержатся особые вещества — полифенолы, которые благоприятно действуют на стенки сосудов и улучшают работу мозга, уточнила она. «Ряд исследователей предполагают, что постоянное включение какао в рацион может снизить риск развития некоторых нейродегенеративных заболеваний, например, деменция, болезнь Альцгеймера и Паркинсона», — пояснила диетолог.

Кроме того, эти же вещества снижают активность ферментов, из-за которых повышается давление. «Таким образом, полифенолы какао участвуют в нормализации давления при его повышенных значениях», — рассказала Чехонина. Агапкин подчеркнул, что еще в напитке содержится магний, расслабляющий сосудистую стенку, что также способствует снижению давления.

Ранее врачи Елена Малышева и Герман Гандельман назвали другое полезное свойство какао. По их словам, напиток способен защитить от рака кишечника.

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