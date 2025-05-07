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19:13, 7 мая 2025Интернет и СМИ

Россиянам объяснили возобновление работы YouTube

IT-эксперт Клименко: YouTube может перестать работать у россиян к концу дня
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PixieMe / Shutterstock / Fotodom

Видеохостинг YouTube может перестать работать у тех россиян, у которых он начал прогружаться, уже к концу дня. Такое мнение в интервью aif.ru высказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, объяснивший россиянам частичное возобновление работы ресурса.

«Периодически YouTube как-то работает, но неизвестно почему — это уровень гадания. У всех, у кого сейчас он работает, завтра уже не будет. Возможно, и к концу дня уже перестанет работать», — предположил Клименко.

Он добавил, что, по его мнению, серверы видеохостинга в России действительно «деградировались», как ранее и заявляли российские власти и эксперты. В этом случае, по словам Клименко, какие-то из них работают, а какие-то — нет, и подача трафика через них непостоянна.

«Возобновление работы периодически происходит, но никакой логической ясности, почему так случается, — нет», — заключил Клименко.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что полностью блокировать YouTube в России пока не планируется, однако за видеохостингом пристально следят. Он добавил также, что платформа в России работает, «хоть и с перебоями».

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