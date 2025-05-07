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19:12, 7 мая 2025Силовые структуры

Россиянин попался на взятке и сбил полицейского

Жителю Пскова дали пять лет колонии за взятку и сбитого Мерседесом полицейского
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Пскове россиянину дали пять лет колонии за сбитого сотрудника полиции и взятку налоговому инспектору. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Как установил суд, 19 апреля возле здания Псковского госуниверситета на площади Ленина полицейские задержали мужчину, подозреваемого в даче взятки в значительном размере сотруднику регионального управления налоговой инспекции. Мужчина попытался скрыться на своем «Мерседесе» и наехал на охранявшего место задержания полицейского.

В итоге россиянину дали срок сразу по двум статьям уголовного розыска и конфисковали дорогостоящий автомобиль.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя в Дагестане, который попытался скрыться с места аварии и прокатил полицейского на капоте своего автомобиля.

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