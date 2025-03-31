Прокатившего полицейского на капоте россиянина обвинили в посягательстве на его жизнь

СК возбудил дело против жителя Дагестана, прокатившего полицейского на капоте

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя в Дагестане, который попытался скрыться с места аварии и прокатил полицейского на капоте своего автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело возбуждено по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

По предварительным данным, 42-летний житель региона столкнулся с другим автомобилем в селе Дылым. Не дожидаясь наряда полиции, он решил скрыться с места ДТП. Его машину заметили на посту в Казбековском районе, однако в ответ на требование остановиться водитель наехал на силовика и протащил его на капоте.

Этот момент попал на видео.

