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13:22, 31 марта 2025Силовые структуры

Прокатившего полицейского на капоте россиянина обвинили в посягательстве на его жизнь

СК возбудил дело против жителя Дагестана, прокатившего полицейского на капоте
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя в Дагестане, который попытался скрыться с места аварии и прокатил полицейского на капоте своего автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело возбуждено по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

По предварительным данным, 42-летний житель региона столкнулся с другим автомобилем в селе Дылым. Не дожидаясь наряда полиции, он решил скрыться с места ДТП. Его машину заметили на посту в Казбековском районе, однако в ответ на требование остановиться водитель наехал на силовика и протащил его на капоте.

Этот момент попал на видео.

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