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20:39, 7 мая 2025Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд за расстрел людей в ходе дорожного конфликта

В Марксе россиянин пойдет под суд за расправу в ходе дорожного конфликта
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Саратовской области предстанет перед судом 41-летний россиянин, обвиняемый в расправе над водителем в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 24 ноября 2024 года на перекрестке улиц Победы и Карла Маркса в городе Марксе обвиняемый на Toyota Land Cruiser 200, нарушил ПДД, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-111130, имевшему преимущество. После он догнал ВАЗ и открыл огонь из самостоятельно переделанного пистолета по водителю, пассажиру и оказавшейся рядом машине.

В итоге пассажир получил не совместимые с жизнью ранения, а водитель — вред здоровью средней тяжести. Преступник скрылся с места ЧП, но вскоре был задержан и заключен под стражу. В ходе обыска в жилье обвиняемого были обнаружены пистолет и более 40 патронов к нему.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы мужчина устроил стрельбу после дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

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