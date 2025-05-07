Россиянин собственным протезом избил продавца алкомаркета из-за подозрений в краже

Житель Мурино протезом ноги избил продавца алкомаркета из-за подозрений в краже

Житель города Мурино Ленинградской области собственным протезом ноги избил продавца алкомаркета из-за подозрений в краже. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленных кадрах видно, как мужчины выясняют отношения на пороге магазина со спиртным. Когда диалог совсем перестает клеиться, представитель торговой точки кидает жестяную банку в голову покупателя. Оппонент, возмутившись этой выходкой, спрыгивает с протеза и начинает наносить им удары работнику алкомаркета.

Предположительно, горожанин вместе с друзьями пронес мимо кассы несколько бутылок пива. Неоплату заметил продавец, после этого начался конфликт.

До этого сообщалось, что в подмосковном городе Химки продавщицы избили женщину, которая вынесла из магазина без оплаты 20 пачек сливочного масла.