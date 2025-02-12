Под Москвой продавщицы избили вынесшую из магазина 20 пачек сливочного масла женщину

В Химках продавщицы избили вынесшую из магазина 20 пачек сливочного масла

В подмосковном городе Химки продавщицы избили женщину, которая вынесла из магазина без оплаты 20 пачек сливочного масла. Потасовка попала на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Типичные Химки».

На представленном ролике сотрудницы торговой точки окружают несостоявшуюся покупательницу. Последняя вытряхивает содержимое сумки, на асфальте оказываются пачки масла. После этого воровка пытается скрыться, но в какой-то момент останавливается и отвечает на оскорбления одной из продавщиц. Женщину догоняют и начинают избивать ногами.

По данным «Типичных Химок», конфликт разворачивался возле продуктового магазина на проспекте Мельникова.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах мужчина с помощью зажигалки ограбил магазин и унес две бутылки водки. На допросе россиянин дал признательные показания.