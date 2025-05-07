Россиянка обвинила врачей в смерти трехмесячного сына и обратилась к Бастрыкину

V1.ru: Жительница Волгограда обвинила врачей в смерти трехмесячного сына

Жительница Волгограда обвинила врачей в смерти трехмесячного сына и обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Женщина пояснила, что ребенок родился с патологией — пороком сердца. Несмотря на риски и уговоры врачей, россиянка решила сохранить жизнь сыну. Всего через два месяца после родов мальчика ждала операция.

«На 21 марта назначили повторную явку в кардиоцентр. Но ближе к этой дате посещение врача перенесли. Так совпало, что уже 22 марта ребенок почувствовал себя плохо», — поделилась мать.

Женщина призналась, что с большим трудом добилась госпитализации для сына. Врачи предположили, что у мальчика случился инфаркт, его удалось реанимировать. Однако спустя день матери сообщили, что ребенка не стало.

«В справке написано, что пошел воспалительный процесс неинфекционного происхождения. (...) Я думаю, что тот, кто делал операцию, не доглядел за ребенком», — предположила жительница Волгограда.

О своей истории она рассказала в обращении к Бастрыкину и попросила компетентные органы разобраться в случившемся. В комитете здравоохранения администрации Волгоградской области делиться своей позицией по ситуации отказались.

Ранее сообщалось, что жительница Симферополя обвинила врачей в разрыве мочевого пузыря во время родов.