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02:08, 7 мая 2025Наука и техника

Российская «адская на вид машина» на Украине вызвала панику в США

NI: Российская БМР-3МА «Вепрь» зарекоендовала себя в боевых действиях на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российскую боевую машину разминирования БМР-3МА «Вепрь» в США назвали «адской на вид». Такое определение дало издание The National Interest (NI), отметив, что разработка отлично зарекоендовала себя в боевых действиях на Украине.

Аналитик издания впечатлился внешним видом боевой машины, по его словам, она «напоминает демона». «Она была разработана для одной цели: расчистки минных полей и создания безопасных проходов через спорные районы для наземных войск и более уязвимых транспортных средств», — сообщается в материале.

Создатели БМР уделили особое внимание безопасности экипажа, оснастив «Вепрь» броней, по уровню защиты сопоставимой с танком Т-90. Автор статьи подчеркнул, что ни одна из машин не была повреждена или утрачена в зоне вооруженного конфликта на Украине.

«Современные системы защиты и технологии разминирования машины позволяют российским войскам поддерживать оперативный темп на театрах военных действий с высоким уровнем минной опасности», — резюмировал обозреватель.

Ранее в России оценили живучесть Т-90М. Выяснилось, что танк Т-90М «Прорыв» смог выдержать несколько попаданий ракет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin и обеспечить защиту экипажа.

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