На совещании с Быстрыкиным сообщили о 6999 уголовных делах о преступлениях Киева

Российские следователи завели почти 7000 уголовных дел по факту преступлений Киева. Такие цифры были названы на совещании в Донецке под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, всего возбуждено 6999 уголовных дел. Из-за действий украинских властей с 2014 года пострадали 25 310 мирных жителей, из них 6934 погибли. Проведены расследования в отношении украинских командиров и подчиненных им боевиков.

Так, 7 мая было завершено расследование уголовного дела военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Стрижевского и его пятерых соучастников, которые в 2022 году по приказу командира обстреляли из артиллерийского орудия «Гиацинт-Б» Мариуполь и несколько населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР).