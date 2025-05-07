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11:33, 7 мая 2025Силовые структуры

Завершено следствие в отношении артиллеристов ВСУ за обстрел Мариуполя из «Гиацинта-Б»

СК завершил следствие по делу артиллериста ВСУ Стрижевского об обстреле ДНР
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Завершено расследование уголовного дела военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Стрижевского и его пятерых соучастников, которые в 2022 году по приказу командира обстреляли из артиллерийского орудия «Гиацинт-Б» Мариуполь и несколько населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России по итогам совещания с участием главы ведомства Александра Бастрыкина в Донецке.

В результате обстрела поселков Старый Крым, Володарское и села Бердянское погибли двое местных жителей, несколько человек получили ранения. Ущерб от разрушения жилых домов, школ и объектов гражданской инфраструктуры превысил 479 миллионов рублей. Расследование дела командира артиллеристов продолжается.

6 мая председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что на стороне ВСУ воюют почти 10 тысяч иностранных наемников.

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