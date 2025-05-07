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19:00, 7 мая 2025Моя страна

Российский фельдшер спас тонувшую в пруду женщину

Фельдшер спас тонувшую в пруду женщину в Кемеровской области
Алина Черненко

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фельдшер спас тонувшую в пруду женщину в Кемеровской области. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел на дамбе пруда в поселке Кольчигиз. Там у машины Прокопьевской городской станции скорой медицинской помощи пробило колесо, и сотрудники занялись устранением неполадки.

В это время фельдшер Станислав Яковлев заметил, как гуляющая неподалеку пара близко подошла к водоему, чтобы полюбоваться птицами. Внезапно женщина поскользнулась и упала в воду. Яковлев сразу же перебежал на противоположную сторону дамбы и вытащил прохожую на берег.

«Станислав, благодарю за находчивость и спасенную жизнь!» — написал Беглов.

Ранее неравнодушный житель Уфы спас мужчину на инвалидной коляске, едва не угодившего под машину. Автомобиль пронесся всего в полутора метрах от них.

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