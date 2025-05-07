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21:05, 7 мая 2025Из жизни

Рысь приняла пожилого охотника за индейку и чуть не выцарапала ему глаза

В США 82-летний охотник чуть не стал добычей рыси
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В штате Джорджия, США, рысь напала на 82-летнего охотника на индеек. Об этом пишет Need To Know.

Клод Стротер рассказал, что рысь набросилась на него со спины, когда он сидел в засаде между деревьями. Он скрывался в листве и издавал звуки, похожие на птичьи, чтобы привлечь добычу. Пожилой мужчина предположил, что хищница приняла его за индейку.

Стротер признался, что прыжок рыси ощущался как удар бейсбольной битой. Она выпустила когти, стала бить его по лицу и голове и чуть не выцарапала ему глаза. В конце концов ему удалось отбиться, и хищница сбежала.

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По словам мужчины, на него напало дикое животное впервые за 50 лет, как он занимается охотой. После побега рыси он отправился к врачу, получил первую помощь, а на следующее утро снова пошел на охоту. Дочь Сротера рассказала, что он борется с раком четвертой степени и часто чувствует себя плохо, но несмотря на это продолжает ходить в лес.

Ранее сообщалось, что в Афганистане медведь напал на двоих охотников в провинции Нуристан. Они отправились в горы, чтобы собрать целебные травы и поохотиться на мелкую дичь.

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