Соратник Кадырова заявил об уважении к украинцам

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о большом уважении к украинцам

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о большом уважении к украинцам. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова отметил, что украинцы в большинстве своем очень добрые люди.

«К сожалению, часть из них попала под влияние этих фашиствующих организаций. Огромное количество денег, которые были влиты в эти организации, для того, чтобы они воздействовали на умы населения Украины, оказало свое воздействие», — порассуждал Алаудинов.

До этого командир «Ахмата» утверждал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской и Белгородской областях хотели распылить ресурсы армии России.

Тогда он уверял, что спецназ «Ахмат» активно работает в курском приграничье и Белгородской области.