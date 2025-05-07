Стало известно о новой попытке ВСУ прорваться с бронетехникой через границу России

Российские войска отразили очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу России под Курском. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «Иди и смотри».
Отмечается, что для новой попытки прорыва ВСУ пытались задействовать бронетехнику. Удары по украинским подразделениям наносились авиацией, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами.
Попытка прорыва была совершена в районе населенного пункта Теткино. «Ситуация на границе остается напряженной», — подытожили авторы канала.
Ранее житель Курской области рассказал о вынужденном решении уехать и оставить мать в подвале.