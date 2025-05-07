Стало известно о новой попытке ВСУ прорваться с бронетехникой через границу России

Войска России отразили очередную попытку прорыва ВСУ через границу под Курском

Российские войска отразили очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу России под Курском. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «Иди и смотри».

Отмечается, что для новой попытки прорыва ВСУ пытались задействовать бронетехнику. Удары по украинским подразделениям наносились авиацией, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами.

Попытка прорыва была совершена в районе населенного пункта Теткино. «Ситуация на границе остается напряженной», — подытожили авторы канала.

Ранее житель Курской области рассказал о вынужденном решении уехать и оставить мать в подвале.