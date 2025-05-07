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10:55, 7 мая 2025Россия

Стало известно о новой попытке ВСУ прорваться с бронетехникой через границу России

Войска России отразили очередную попытку прорыва ВСУ через границу под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские войска отразили очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу России под Курском. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «Иди и смотри».

Отмечается, что для новой попытки прорыва ВСУ пытались задействовать бронетехнику. Удары по украинским подразделениям наносились авиацией, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами.

Попытка прорыва была совершена в районе населенного пункта Теткино. «Ситуация на границе остается напряженной», — подытожили авторы канала.

Ранее житель Курской области рассказал о вынужденном решении уехать и оставить мать в подвале.

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