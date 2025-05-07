Житель Курской области рассказал о вынужденном решении уехать и оставить мать в подвале

ТАСС: Житель Гуево был вынужден при эвакуации оставить в селе мать

Житель села Гуево Курской области рассказал о вынужденном решении уехать и оставить мать в подвале полуразрушенного дома. Его историю публикует ТАСС.

Во время оккупации мужчина трижды получил контузию в результате атак беспилотников. В первый раз россиянин был контужен, когда дом, в котором он жил с матерью, атаковал беспилотник — он и его родственники получили травмы. А в последний — при эвакуации.

По его словам, мать убедила его самому эвакуироваться из села, а ее оставить в приграничье. Недавно женщине исполнилось 87 лет, она маломобильна. «Она сама отказалась покидать дом. Мы с бабулечкой и вышли. Маме я оставил еду и питье», — сказал собеседник агентства.

О судьбе женщины до сих пор ничего неизвестно. По некоторым данным, в подвале, где она ранее укрывалась, была обнаружена обгоревшая женщина без признаков жизни, но по оставшимся рядом документам — это другой человек.

«Где она сейчас - не знаю, надеюсь, что солдаты наши ее смогли вывезти», — заключил мужчина.

Ранее в селе Заолешенка в Курской области два брата эвакуировали престарелую мать при помощи садовой тачки. Им удалось добраться до моста через реку и переправиться через нее. На другом берегу их встречали российские солдаты.