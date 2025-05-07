Стало известно о пострадавших в Пакистане

В результате ударов Вооруженных сил (ВС) Индии было убито и ранено несколько пакистанских гражданских, в том числе ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал Bisimchimedia.
Как сообщает местное СМИ SAMAA TV со ссылкой на источники, Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии.
Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии вечером 6 мая. Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри назвал атаку со стороны Индии «подлой и трусливой».