Стало известно о пострадавших в Пакистане

В результате ударов Индии было убито и ранено несколько пакистанских гражданских

В результате ударов Вооруженных сил (ВС) Индии было убито и ранено несколько пакистанских гражданских, в том числе ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал Bisimchimedia.

Как сообщает местное СМИ SAMAA TV со ссылкой на источники, Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии.

Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии вечером 6 мая. Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри назвал атаку со стороны Индии «подлой и трусливой».