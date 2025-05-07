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00:13, 7 мая 2025Мир

Стало известно о пострадавших в Пакистане

В результате ударов Индии было убито и ранено несколько пакистанских гражданских
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В результате ударов Вооруженных сил (ВС) Индии было убито и ранено несколько пакистанских гражданских, в том числе ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал Bisimchimedia.

Как сообщает местное СМИ SAMAA TV со ссылкой на источники, Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии.

Минобороны Пакистана сообщило о ракетном ударе по территории страны со стороны Индии вечером 6 мая. Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри назвал атаку со стороны Индии «подлой и трусливой».

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