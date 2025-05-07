Сторож российской школы изнасиловал школьницу и расправился с собой

Во Владивостоке школьный сторож изнасиловал школьницу и расправился с собой

Во Владивостоке 62-летний школьный сторож изнасиловал 15-летнюю ученицу, а потом расправился с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, преступление произошло 1 мая. Тогда мужчина выпивал алкоголь и заманил в сторожку пострадавшую. По предварительной информации, школьница также находилась в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день она написала заявление в полицию. Сторожа доставили в отдел. Спустя некоторое время там его обнаружили без признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях.

По информации Vladivostok1 со ссылкой на два источника в полиции, пострадавшая — восьмиклассница. После того как она написала заявление, подозреваемого задержали и поместили в комнату для допросов. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения и свою вину отрицал. Из-за того, что задержанный практически не мог разговаривать, правоохранители решили перенести допрос на утро следующего дня. Его оставили в комнате для разбирательств. По информации источников, мужчина сам об этом попросил. Утром силовики обнаружили его без признаков жизни.

По данным издания, следователи начали проверку по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Ранее сообщалось, что в Крыму 51-летнему жителю Бахчисарайского района дали 20 лет строгого режима за половые преступления против соседской девочки.