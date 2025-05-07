Светлана Лобода в топе с откровенным декольте спела перед камерой

Светлана Лобода в черном топе с глубоким декольте спела перед камерой

Украинская исполнительница Светлана Лобода показала откровенное видео, на котором поет новую песню «Малышка на миллион». Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 15 миллионов подписчиков.

42-летняя знаменитость позировала на размещенных кадрах, сидя на диване с широко разведенными в стороны ногами. При этом она надела черный топ с глубоким декольте и кружевной отделкой и широкие брюки.

В то же время артистка выбрала в качестве украшений массивные золотистые серьги-подвески, жемчужное ожерелье и кольца. Также она распустила волосы, сделала маникюр с красным лаком и нанесла на губы коричневую помаду.

В апреле бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева в откровенном наряде посетила фестиваль Coachella в Калифорнии, США.