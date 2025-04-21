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19:18, 21 апреля 2025Ценности

Вера Брежнева в откровенном наряде посетила Coachella

Певица Вера Брежнева в крошечном топе и шортах посетила фестиваль Coachella
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ververa

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева в откровенном наряде посетила фестиваль Coachella в Калифорнии, США. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя исполнительница выбрала для выхода в свет облегающий черный костюм, который состоял из крошечного топа и мини-шортов. В то же время она надела желтую рубашку в клетку и дополнила образ широкополой шляпой и сапогами в ковбойском стиле. Кроме того, звезда продемонстрировала массивные золотистые серьги, кольца и браслеты.

Гостьей фестиваля также стала 24-летняя дочь артистки Соня Киперман.

Ранее в апреле Вера Брежнева показала фото дочери в бикини в честь дня рождения.

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