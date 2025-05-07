Продажи Tesla в Европе рухнули

Продажи автомобилей Tesla в европейских странах рухнули до минимума за два года

По итогам апреля продажи электромобилей Tesla в европейских странах сократились до минимумов за два года или больше. В частности, в Германии они упали на 46 процентов, до 885 единиц, а в Великобритании — на 62 процента, до 512 машин, сообщает CNN.

Еще сильнее, отмечает Reuters, результаты американского производителя рухнули в Швеции (минус 80,7 процента), Нидерландах (минус 73,8 процента) и Дании (67,2 процента). Во Франции компания потеряла 59,4 процента продаж, а в Португалии — 33 процента.

В первом квартале продажи Tesla в Европе упали на 37,2 процента, хотя рынок электромобилей вырос на 28 процентов. Мировые продажи производителя просели на 13 процентов, такой результат аналитики связывают с устареванием модельного ряда и личностью Илона Маска.

С середины прошлого года гендиректор Tesla активно принимает участие в политической жизни США. Он поддержал кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах, а после победы стал одним из главных его союзников. При этом на инаугурации Трампа Маск продемонстрировал жест, напоминающий нацистское приветствие, а после открыто выражал поддержку европейским ультраправым партиям, в том числе признанной экстремистской «Альтернативе для Германии».

На этом фоне покупатели в Европе начали отказываться от Tesla в пользу других производителей, особенно с учетом выхода более совершенных новых китайских и европейских моделей.

