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12:10, 7 мая 2025Силовые структуры

Три уроженца Украины планировали подрыв сотрудника администрации с помощью СВУ

Задержанные уроженцы Украины планировали подрыв сотрудника администрации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Телеграм-канал РИА Новости

Трое уроженцев Украины планировали совершить расправу с применением самодельного взрывного устройства (СВУ) над одним из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержанные по заданию спецслужб Украины должны были взорвать бомбу возле памятника «Танк Т-34» в Каховке.

После задержания они признались, что были завербованы осенью прошлого года и ранее уже предпринимали неудачную попытку подрыва автомобиля с российскими военными. Также у них в планах была расправа над одним из сотрудников администрации с помощью СВУ.

У задержанных обнаружили четыре СВУ с поражающими элементами. Устройства были закамуфлированы под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетических напитков, оборудованные GSM-модулями с сим-картами для дистанционного подрыва. Также у задержанных изъяли четыре электродетонатора и три ручные гранаты.

Ранее сообщалось, что в Каховке предотвратили готовившийся Украиной теракт у памятника Т-34.

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