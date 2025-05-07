Троих россиян задержали за организацию экстремистского сообщества и участие в нем

В Ставропольском крае троих мужчин обвинили в экстремистской деятельности

В Ставропольском крае троих мужчин обвинили в экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Организатору предъявлено обвинение по части 1 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ, а соучастникам по части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ.

По данным следствия, с декабря 2022 года по июнь 2023 года религиозный деятель аула Кок-Бас создал на территории Нефтекумского округа ячейку запрещенной в России международной экстремистской организации. Он, обладая лидерскими навыками и знаниями в области религии, пропагандировал исключительность и превосходство идеологии экстремистского движения, распространяя среди населения радикальные взгляды и идеи. В созданную им организацию вступили еще двое мужчин. Они принимали участие в проводимых ячейкой мероприятиях экстремистской направленности.

Их противоправную деятельность пресекли следователи СК, МВД России и управления ФСБ. После установления местоположения преступников их задержали в Ростовской области и Красноярском крае. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По местам жительства членов организации проведены обыски и выемки. Ведутся следственные действия, проводится закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что двоих авторитетов заподозрили в привлечении шести россиян в экстремистскую организацию.