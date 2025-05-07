Удары Индии по Пакистану попали на видео

Ракетные удары Индии по Пакистану в ночь на 7 мая попали на видео

Ракетные удары Индии по территории Пакистана в ночь на 7 мая попали на видео. Кадры опубликовал телеканал NBC News.

«На кадрах, предоставленных пакистанскими военными, запечатлен момент ночного авиаудара ВВС Индии по Кашмиру, находящемуся под контролем Пакистана», — сообщает телеканал.

На кадрах видны множественные ракетные прилеты, сопровождающиеся яркими вспышками и громкими взрывами.

Ранее Индия начала «Операцию Синдур» в Пакистане. В индийском министерстве обороны отметили, что страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов. По данным пакистанской стороны, в результате обстрелов — 24 жертвы и 46 пострадавших среди гражданских лиц.