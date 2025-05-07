Индия нанесла удары по Пакистану. Исламабад уже ответил противнику и назвал нападение актом войны

ВС Индии начали «Операцию Синдур», ударив по Пакистану

Министерство обороны Индии сообщило, что страна начала «Операцию Синдур», ударив по Пакистану. В ведомстве отметили, что ни один пакистанский военный объект не был атакован. Также в министерстве заявили, что Индия нанесла ракетные удары по лагерям террористов.

Эти шаги были предприняты после варварского теракта в Пахалгаме, в результате которого были убиты 25 индийцев и один гражданин Непала. Мы придерживаемся обязательства, что ответственные за это нападение будут привлечены к ответственности Министерство обороны Индии

Пакистан подтвердил ракетный удар со стороны Индии. Генеральный директор пакистанской Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) Ахмед Шариф Чаудхри заявил, удары нанесены по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду.

Чаудхри добавил, что самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана подняты в воздух. Также он назвал атаку со стороны Индии «подлой и трусливой». Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф счел нападение Индии актом войны.

Пакистан имеет полное право отреагировать решительно на этот акт войны, навязанный Индией, и решительный ответ уже дан Шахбаз Шариф Премьер-министр Пакистана

Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии

Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии.

По данным SAMAA TV, армия Пакистана сбила два истребителя Rafale военно-воздушных сил Индии в районе Бахавалпура. Отмечается, что один из самолетов был сбит после того, как он нарушил воздушное пространство страны.

Радиолокационные системы засекли индийский самолет, совершающий неспровоцированное вторжение на территорию Пакистана. В ответ пакистанские силы действовали в соответствии со стандартными протоколами для перехвата и нейтрализации угрозы SAMAA TV

Также телеканал опубликовал предположительное фото сбитого истребителя. Однако официально Минобороны Пакистана об инциденте не сообщало.

Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов

Власти Пакистана приняли решение закрыть воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов.

По данным Samaa TV, международный аэропорт Исламабада был закрыт для всех полетов, а все входящие и исходящие рейсы перенаправлены в аэропорт Карачи. Источники сообщили, что управление гражданской авиации заявило, что полеты в обычном режиме возобновятся, как только ситуация стабилизируется.

Минимум два самолета из России были вынуждены изменить свои маршруты из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном. Так, самолет рейса SU 284 Москва — Пхукет в итоге вернулся в аэропорт Шереметьево, а рейс SU 232 из Москвы в Дели сел в столице Узбекистана — Ташкенте.