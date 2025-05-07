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19:08, 7 мая 2025Культура

Уехавшая из России автор «Аутсорса» не приехала на прощание с сыном

Уехавшая из России сценарист «Аутсорса» Козлова не прилетела на прощание с сыном
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Unsplash

Автор сценариев известных российских сериалов Анна Козлова, которая уехала из России после начала специальной военной операции (СВО), не приехала на прощание с собственным сыном Иваном, который попал в трагическое ДТП. Об этом сообщает портал StarHit.

Сценаристка «Аутсорса» и других громких проектов проживает в Испании и несколько раз выступала с критикой жителей и властей России. Как пишет издание, причиной ее отсутствия на траурной церемонии может быть связано с тем, что Козлова просто не успела приехать из Европы, однако официальных заявлений по этому поводу от нее не было.

Известно, что ее общий с телеведущим Сергеем Шаргуновым сын попал в аварию в Москве. 19-летнего парня провожали в последний путь отец и невеста, которой молодой человек должен был сделать предложение, но не успел.

Ранее стало известно, что ушел актер из сериала «Метод» Артур Кочканян.

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