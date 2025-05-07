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12:57, 7 мая 2025Бывший СССР

В Киеве предложили ввести новые санкции против России

Офис президента Украины предложил ввести новые санкции против России
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Mohammed Benmansour / File Photo / Reuters

Международная рабочая группа по вопросам санкций против России, возглавляемая руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майклом Макфолом, представила «План действий 4.0» — набор санкционных предложений, направленных на увеличение экономического давления на Россию. Об этом сообщил офис президента Украины на своем сайте.

Согласно информации ведомства, эксперты международной санкционной группы отмечают, что Европа должна взять на себя лидерство в вопросе усиления санкций. Среди основных предложений, содержащихся в плане — ограничение энергетических доходов России путем снижения потолка цен на российскую нефть и запрет на импорт сжиженного природного газа из «Ямал СПГ».

Кроме того, эксперты предлагают Евросоюзу дополнить санкционный режим внедрением пошлин на импорт энергоносителей из России. Еще одной приоритетной задачей является ослабление российского военно-промышленного комплекса путем полного запрета на экспорт критических технологий в Россию и наложение санкций на все ее компании военно-промышленного комплекса.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия якобы высмеивает мирные усилия США, нанося удары по территории Украины. Кроме того, дипломат назвал недопустимым для Киева празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вместе с Россией.

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