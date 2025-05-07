Глава МИД Украины отреагировал на российские удары по Киеву

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия якобы высмеивает мирные усилия США, нанося удары по территории Украины. Так он прокомментировал атаки по Киеву в ночь на 7 мая в социальной сети X.
Глава МИД республики отметил, что ударами по Украине Москва отвечает на предложение Киева о немедленном прекращении огня сроком на 30 дней. Он также призвал усилить давление на Россию.
Кроме того, дипломат назвал недопустимым для Киева празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вместе с Россией.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о перемирии в честь 9 Мая и о параде Победы в Москве — это угрозы террориста мирового масштаба. Она отметила, что заявления украинского президента о безопасности мировых лидеров являются прямой угрозой.