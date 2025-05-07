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11:33, 7 мая 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины отреагировал на российские удары по Киеву

Глава МИД Украины Сибига: Ударами по Украине Россия высмеивает мирные усилия США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия якобы высмеивает мирные усилия США, нанося удары по территории Украины. Так он прокомментировал атаки по Киеву в ночь на 7 мая в социальной сети X.

Глава МИД республики отметил, что ударами по Украине Москва отвечает на предложение Киева о немедленном прекращении огня сроком на 30 дней. Он также призвал усилить давление на Россию.

Кроме того, дипломат назвал недопустимым для Киева празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вместе с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о перемирии в честь 9 Мая и о параде Победы в Москве — это угрозы террориста мирового масштаба. Она отметила, что заявления украинского президента о безопасности мировых лидеров являются прямой угрозой.

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