В Кремле прокомментировали ограничения мобильного интернета в Москве

Песков: Мобильный интернет в Москве ограничен 7-9 мая из-за опасного соседства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ограничения мобильного интернета в Москве с 7 по 9 мая. Его слова передает ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что неполадки с интернетом вызваны намеренными ограничениями во время подготовки к празднованию 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. «Мы все с вами как москвичи, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне (...). Вместе с тем мы должны учитывать то опасное соседство, которое мы имеем», — высказался пресс-секретарь президента.

Песков также призвал москвичей с пониманием отнестись к подобным мерам. Он добавил, что временные ограничения мобильного интернета в Москве могут наблюдаться до 10 мая включительно.

6 мая пресс-служба мэра и правительства Москвы предупредила жителей о возможных ограничениях мобильного интернета с 7 по 9 мая. Граждан призвали доверять только официальным источникам информации в поисках обновлений о сложившейся ситуации.