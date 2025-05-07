В России отреагировали на планы Еврокомиссии отказаться от российского газа

Депутат Кирьянов: Отказ Европы от российского газа обречет на зависимость от США

Отказ от российских энергоносителей может сформировать серьезную зависимость Европейского союза (ЕС) от США, считает депутат Госдумы Артем Кирьянов. Об этом он рассказал «Ленте.ру». По его словам, Россия продолжит сотрудничество со странами, которые не входят в «ареал коллективного Запада».

«Конечно упорство политиков в Европе может дойти до любых абсурдных величин и, собственно, отказ от российских энергоносителей обрекает их на серьезную зависимость от США и в этой части тоже», — сказал Кирьянов.

Он пояснил, что вряд ли к 2027 году возможен полный отказ от российских энергоносителей, так как протоколы по снабжению Европы до сих пор не сформированы и непонятно, какие будут использоваться механизмы замещения.

«Россия предполагала такой сценарий, и я думаю, что мы продолжим тот вектор, который есть сейчас на сотрудничество со странами, не входящими в ареал коллективного Запада. Продолжим искать пути для того, чтобы наше сырье было востребовано и по мере возможности без дисконта», — сообщил депутат.

Накануне на пресс-конференции в Страсбурге был представлен план Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российского газа и других энергоносителей. По словам еврокомиссара по энергетике датчанина Дана Йоргенсена, Брюссель намерен реализовать отказ от новых газовых контрактов с РФ и спотовых закупок уже в 2025 году, а к концу 2027-го планируется запретить импорт трубопроводного газа и СПГ в рамках существующих долгосрочных контрактов.