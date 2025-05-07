В России пообещали миллион рублей награды за поимку маньяка

МВД готово выплатить 1 млн рублей за информацию о маньяке в Воронежской области

МВД объявило награду в размере одного миллиона рублей за помощь в поимке маньяка, орудующего в Воронежской области. Об этом сообщает KP.RU.

Преступник совершал преступления в период с 2015 по 2017 год в поселке Давыдовка. Там он успел расправиться с тремя пенсионерками в возрасте 81, 82 и 83 лет. Маньяк действовал по одной схеме — наносил удары до наступления летального исхода. Следствие считает, что орудовал серийный преступник, так как из домов пенсионеров ничего ценного не пропало.

Правоохранительные органы не располагают приметами маньяка: ни роста, ни возраста, ни внешности и пола, в связи с чем принято решение привлечь на помощь граждан, которые могли быть свидетелями.

Также с помощью вознаграждения полиция надеется найти орского маньяка Валерия Андреева, на счету которого восемь жертв, а также даниловского маньяка, действовавшего с 1992 по 2011 год в Череповце, расправившегося с 14 женщинами.

