В Ростове-на-Дону впервые покажут «Терминатор» на параде

«РГ»: В Ростове-на-Дону впервые покажут БМПТ «Терминатор» на параде

Боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» впервые покажут на параде Победы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «Российская газета» («РГ»).

«Звездой парада обещает стать боевая машина поддержки танков "Терминатор". Новейшая бронетехника сейчас активно используется в специальной военной операции. В сводках Минобороны России регулярно появляются новости о том, как эти машины помогают нашим штурмовикам уничтожать вражеские укрепрайоны», — пишет издание.

Машина на базе танка Т-90А получила необитаемую башню с двумя автоматическими пушками калибра 30 миллиметров, пулеметом и противотанковыми ракетами. Также в арсенал БМПТ входят автоматические гранатометы. Защищенность машины обеспечивает комбинированная броня, прикрытая динамической защитой «Реликт».

Также на параде покажут боевые машины пехоты БМП-2М и БМП-3 с дополнительной защитой, танки Т-90М и другую бронетехнику.

В апреле член экипажа БМПТ рассказал, что необитаемая башня и вынесенный за пределы забронированного объема боекомплект БМПТ «Терминатор» повышает живучесть машины при попаданиях.