В США назвали один вид российского оружия проблемой для ВСУ

Forbes: ВСУ могут потерять еще больше HIMARS из-за российских FPV-беспилотников

Из-за атак российских FPV-дронов Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять еще больше реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Мнение об этом виде российского оружия выразил американский военный обозреватель Дэвид Экс в статье для издания Forbes.

«Российские оптоволоконные беспилотники становятся все большей проблемой для украинской армии», — подчеркнул журналист из США.

Он уточнил, что один из российских беспилотников уничтожил ракетную систему американского производства. Эксперт подчеркнул, что этот HIMARS стал четвертой РСЗО, уничтоженной российскими войсками. По словам журналиста, ВСУ может лишиться еще большего количества ракетных систем. «Лучшие российские беспилотники наносят удары все дальше от линии фронта», — подчеркнул Экс.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз осудил Европейский союз за позицию по Украине​. По словам Боуза, европейские чиновники закрывают глаза на негативные последствия правления украинского лидера Владимира Зеленского для граждан страны.