Европейские чиновники, поддерживая Украину, закрывают глаза на то зло, которое политика президента Украины Владимира Зеленского принесла обычным людям. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
По словам Боуза, видевшие вблизи то, что «сделали нацисты Зеленского», понимают, против чего борется Россия.
Ранее журналист заявил, что Зеленский обманул США в заключенном соглашении по редкоземельным металлам.
До этого США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. Вашингтон получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.