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23:04, 6 мая 2025Интернет и СМИ

Ирландский журналист осудил ЕС за позицию по Украине​

Боуз: Чиновники из ЕС закрывают глаза на злодеяния киевского режима
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Eva Korinkova / Reuters

Европейские чиновники, поддерживая Украину, закрывают глаза на то зло, которое политика президента Украины Владимира Зеленского принесла обычным людям. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

По словам Боуза, видевшие вблизи то, что «сделали нацисты Зеленского», понимают, против чего борется Россия.

Ранее журналист заявил, что Зеленский обманул США в заключенном соглашении по редкоземельным металлам.

До этого США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. Вашингтон получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.

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