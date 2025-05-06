Ирландский журналист осудил ЕС за позицию по Украине​

Боуз: Чиновники из ЕС закрывают глаза на злодеяния киевского режима

Европейские чиновники, поддерживая Украину, закрывают глаза на то зло, которое политика президента Украины Владимира Зеленского принесла обычным людям. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

По словам Боуза, видевшие вблизи то, что «сделали нацисты Зеленского», понимают, против чего борется Россия.

Ранее журналист заявил, что Зеленский обманул США в заключенном соглашении по редкоземельным металлам.

До этого США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. Вашингтон получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.