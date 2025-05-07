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16:18, 7 мая 2025Наука и техника

В США представили высокоавтономный дрон Red Dragon

TWZ: Компания AeroVironment представила высокоавтономный дрон Red Dragon
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: AV / YouTube

Американская компания AeroVironment представила дрон-камикадзе Red Dragon, который позиционируется как высокоавтономная платформа. Об этом пишет The War Zone (TWZ).

Аппарат весом 45 килограммов продемонстрировали на конференции SOF Week. Беспилотник с электродвигателем запускается при помощи катапульты. Дрон спроектировали на основе концепции optional man in the loop, которая подразумевает ограниченное взаимодействие оператора с аппаратом. Red Dragon оснащен системой визуальной навигации, которая использует сопоставление изображений, и системой автоматического распознавания целей.

Навигационная система дрона также может использовать лазерные дальномеры, датчики скорости и оптические датчики, чтобы определять местоположение без подключения к GPS.

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Red Dragon развивает скорость до 160 километров в час. Аппарат оснащен модульным отсеком, который вмещает до 10 килограммов полезной нагрузки. Базовая версия дрона несет кумулятивную боевую часть типа ударное ядро. Кроме того, беспилотник может нести средства радиоэлектронной борьбы или разведывательное оборудование.

Ранее в мае стало известно, что компания ZALA, которая производит барражирующие боеприпасы «Ланцет», модернизировала разведывательный беспилотник Z-16 с учетом опыта спецоперации. Модернизированный аппарат может работать в условиях активного противодействия средств радиоэлектронной борьбы.

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