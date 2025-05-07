Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:25, 7 мая 2025Забота о себе

Врач раскрыла секреты избавления от храпа

Терапевт Волгина назвала коррекцию образа жизни способом избавиться от храпа
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: F01 Photo / Shutterstock / Fotodom

Коррекция образа жизни является наиболее доступным и эффективным способом избавиться от храпа. Этот секрет раскрыла доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в беседе с «Известиями».

Терапевт отметила, что лечение храпа нужно начинать с выявления причины его появления. По ее словам, факторов может быть много: искривление носовой перегородки, аденоиды, воспалительные заболевания, злокачественные и доброкачественные образования носоглотки, ротоглотки и гортани. Врач указала, что некоторые патологии исправляются только хирургическим путем, для других подбирают специальную терапию.

Наиболее значительным методом лечения Волгина назвала коррекцию образа жизни. Она объяснила, что храп часто возникает на фоне лишнего веса, поэтому важно скорректировать питание и быть физически активным. По ее словам, также может помочь правильное оборудование спального места. Она посоветовала выбрать ортопедические подушки и матрас. «Кроме того, есть специфическое лечение — СИПАП-терапия, при которой воздух подается под повышенным давлением», — подсказала Волгина.

Материалы по теме:
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака. Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака.Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
16 ноября 2022

Специалистка отметила, что без лечения храп может спровоцировать ишемическую болезнь сердца, инсульт и метаболические нарушения. Также увеличивается риск развития деменции, предупредила терапевт.

Ранее стоматолог Игорь Блюмкин назвал храп одной из причин записаться на прием к врачу. Он пояснил, что храп может появиться из-за проблем с прикусом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лидеры двух стран отказались от поездки в Москву на парад Победы. Помощник Путина объяснил причины

    Силы ПВО сбили еще три украинских беспилотника на подлете к Москве

    Захарова заявила о проверке миролюбивых намерений Украины

    Захарова удивилась словам Келлога о Путине и перемирии на Украине

    В МИД прокомментировали слова спецпосланника Трампа о 30-дневном перемирии

    Кадыров раскрыл итоги встречи с Путиным

    Тарасова высказалась о работе спортсменов в Госдуме

    Польша отказалась от репараций от Германии

    Беременная Рианна вышла на публику в откровенном наряде с глубоким декольте

    Трамп заявил о достижении точки для принятия решения по урегулированию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости