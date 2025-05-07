Врач раскрыла секреты избавления от храпа

Терапевт Волгина назвала коррекцию образа жизни способом избавиться от храпа

Коррекция образа жизни является наиболее доступным и эффективным способом избавиться от храпа. Этот секрет раскрыла доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в беседе с «Известиями».

Терапевт отметила, что лечение храпа нужно начинать с выявления причины его появления. По ее словам, факторов может быть много: искривление носовой перегородки, аденоиды, воспалительные заболевания, злокачественные и доброкачественные образования носоглотки, ротоглотки и гортани. Врач указала, что некоторые патологии исправляются только хирургическим путем, для других подбирают специальную терапию.

Наиболее значительным методом лечения Волгина назвала коррекцию образа жизни. Она объяснила, что храп часто возникает на фоне лишнего веса, поэтому важно скорректировать питание и быть физически активным. По ее словам, также может помочь правильное оборудование спального места. Она посоветовала выбрать ортопедические подушки и матрас. «Кроме того, есть специфическое лечение — СИПАП-терапия, при которой воздух подается под повышенным давлением», — подсказала Волгина.

Специалистка отметила, что без лечения храп может спровоцировать ишемическую болезнь сердца, инсульт и метаболические нарушения. Также увеличивается риск развития деменции, предупредила терапевт.

Ранее стоматолог Игорь Блюмкин назвал храп одной из причин записаться на прием к врачу. Он пояснил, что храп может появиться из-за проблем с прикусом.