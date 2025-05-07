ВСУ атаковали автомобиль с россиянином внутри в Курской области

Хинштейн: В Курской области ранены два мирных жителя в результате атак ВСУ

В Курской области ранены два мирных жителя в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram.

В частности, FPV-дрон ударил по автомобилю с человеком внутри в поселке Теткино Глушковского района. 73-летний мужчина получил осколочное проникающее ранение брюшной стенки.

Еще одна атака была совершена в селе Гончаровка Суджанского района — 42-летний мужчина получил осколочное ранение головы, поясницы, а также касательное ранение левого бедра. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Ранее сообщалось о новой попытке ВСУ прорваться в Курскую область и окружить населенный пункт Теткино. Военкоры передавали данные о боях с зашедшими на российскую территорию украинскими солдатами.