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08:30, 7 мая 2025Россия

ВСУ атаковали автомобиль с россиянином внутри в Курской области

Хинштейн: В Курской области ранены два мирных жителя в результате атак ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Курской области ранены два мирных жителя в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram.

В частности, FPV-дрон ударил по автомобилю с человеком внутри в поселке Теткино Глушковского района. 73-летний мужчина получил осколочное проникающее ранение брюшной стенки.

Еще одна атака была совершена в селе Гончаровка Суджанского района — 42-летний мужчина получил осколочное ранение головы, поясницы, а также касательное ранение левого бедра. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Ранее сообщалось о новой попытке ВСУ прорваться в Курскую область и окружить населенный пункт Теткино. Военкоры передавали данные о боях с зашедшими на российскую территорию украинскими солдатами.

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