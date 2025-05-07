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11:56, 7 мая 2025Россия

ВСУ атаковали Белгородскую область 130 дронами за сутки

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 130 дронами за сутки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область порядка 130 дронами за сутки. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, атакам со стороны Украины подвергся 31 населенный пункт. Всего было выпущено 273 снаряда и зафиксированы атаки 129 беспилотниками.

Наиболее интенсивным атакам подвергся Краснояружский район. По поселкам Задорожный, Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Романовка выпустили 234 боеприпаса в ходе 32 обстрелов и совершены атаки 29 беспилотников.

Накануне за медицинской помощью обратился мужчина, который получил ранение еще 4 мая. Кроме того, за минувшие сутки зафиксированы повреждения в одном частном домовладении, производственном предприятии, двух коммерческих объектах, 10 транспортных средствах и одном тракторе.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил о 66 ударах ВСУ по российскому региону за сутки. О пострадавших не сообщалось.

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