ВСУ атаковали Белгородскую область 130 дронами за сутки

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 130 дронами за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область порядка 130 дронами за сутки. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, атакам со стороны Украины подвергся 31 населенный пункт. Всего было выпущено 273 снаряда и зафиксированы атаки 129 беспилотниками.

Наиболее интенсивным атакам подвергся Краснояружский район. По поселкам Задорожный, Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Романовка выпустили 234 боеприпаса в ходе 32 обстрелов и совершены атаки 29 беспилотников.

Накануне за медицинской помощью обратился мужчина, который получил ранение еще 4 мая. Кроме того, за минувшие сутки зафиксированы повреждения в одном частном домовладении, производственном предприятии, двух коммерческих объектах, 10 транспортных средствах и одном тракторе.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил о 66 ударах ВСУ по российскому региону за сутки. О пострадавших не сообщалось.

