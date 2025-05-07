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11:01, 7 мая 2025Россия

ВСУ более 60 раз за сутки ударили по российскому региону

Богомаз заявил о 66 ударах ВСУ по Брянской области за сутки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные сил Украины (ВСУ) нанесли более 60 ударов по Брянской области. Об этом заявил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.

«За прошедшие сутки киевский режим, несмотря на объявленное нашей страной перемирие, совершил 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов», — написал он.

По словам губернатора, сейчас на местах работают оперативные и экстренные службы. Причиненный ущерб оценивают организованные властями комиссии. О пострадавших не сообщается.

Ранее Богомаз сообщил, что с вечера вторника, 6 мая, над Брянской областью сбили более 140 воздушных целей. Он подчеркнул, что атаку отражали подразделения Минобороны России, а также бойцы Росгвардии и отряда «БАРС-Брянск».

Кроме того, в ночь на 7 мая под удар со стороны ВСУ попали Ярославская, Тульская, Московская, Воронежская, Костромская и Смоленская области, а также Мордовия. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, над Московским регионом сбили 14 беспилотников.

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