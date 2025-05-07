ВСУ второй раз за час атаковали Москву

Собянин сообщил о сбитии БПЛА под Москвой, перехват стал вторым за час

Еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.

Это стало второй менее чем за час попыткой украинских войск ударить по мегаполису. Предыдущий пост с сообщением о перехвате дрона Собянин опубликовал за 43 минуты до этого.

Где именно был сбит беспилотник, не сообщается. При этом обычно Собянин информирует общественность о дронах, сбитых над Московской областью. Если летательные аппараты перехватывают до достижения ими московского региона, об этом сообщают руководители соответствующих субъектов Российской Федерации.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил мэр Москвы.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ выпустили по России 524 беспилотника. Помимо этого, средствами ПВО были сбиты пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.