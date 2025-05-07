Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:56, 7 мая 2025Россия

ВСУ второй раз за час атаковали Москву

Собянин сообщил о сбитии БПЛА под Москвой, перехват стал вторым за час
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.

Это стало второй менее чем за час попыткой украинских войск ударить по мегаполису. Предыдущий пост с сообщением о перехвате дрона Собянин опубликовал за 43 минуты до этого.

Где именно был сбит беспилотник, не сообщается. При этом обычно Собянин информирует общественность о дронах, сбитых над Московской областью. Если летательные аппараты перехватывают до достижения ими московского региона, об этом сообщают руководители соответствующих субъектов Российской Федерации.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил мэр Москвы.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ выпустили по России 524 беспилотника. Помимо этого, средствами ПВО были сбиты пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров ответил на вопрос о возможной отставке

    В Кремле рассказали об экономических темах переговоров Путина и Мадуро

    Аэропорт Домодедово заработал в штатном режиме

    Кремль прокомментировал ситуацию с Индией и Пакистаном

    Президент Бразилии прилетел в Россию

    Путин высказался о прошедших подготовку в Чечне военных

    Унаследовавшая миллионы Лагерфельда кошка снялась в рекламе люксового бренда

    Жителей Москвы предупредили о трудностях с доставкой продуктов

    Появились кадры уничтожения дроном бронетехники ВСУ

    Кадыров оказался на встрече Путина и Мадуро после слов об отставке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости