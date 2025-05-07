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22:28, 7 мая 2025Бывший СССР

Подполье рассказало о дезертирстве в ВСУ из-за отсутствия оружия

Бойцы ВСУ в Сумской области пригрозили дезертирством из-за отсутствия оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Украинские военные, находящиеся в районе населенного пункта Беловоды Сумской области, грозят своему командованию массовым дезертирством в связи с отсутствием вооружения и боекомплекта, рассказали в пророссийском подполье. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о 67-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным подполья, мобилизованные в эту бригаду солдаты сообщают об отсутствии оружия.

«Военнослужащие угрожают командованию массовым организованным дезертирством», — подчеркнул источник.

Ранее стало известно, что количество дезертиров в ВСУ насчитывает 250 тысяч человек.

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