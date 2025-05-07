Украинские военные в районе Купянска Харьковской области массово покидают свои позиции из-за «бездарного командования», отсутствия боекомплекта и обеспечения, рассказали в пророссийском подполье. Об этом пишет РИА Новости.
Речь идет о 116-й бригаде территориальной обороны Украины. По данным подполья, среди военных прогрессирует недовольство властями и процветает дезертирство. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует бойцов «как пушечное мясо».
«Мобилизованные в это подразделение украинцы массово покидают свои позиции, объясняя это бездарным командованием, отсутствием провианта и боекомплекта», — подчеркнули в подполье.
Ранее стало известно о дезертирстве в районе населенного пункта Беловоды Сумской области.