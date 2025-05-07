В подполье рассказали о массовом дезертирстве ВСУ в районе Купянска

Бойцы ВСУ в районе Купянска массово дезертируют из-за недовольства командованием

Украинские военные в районе Купянска Харьковской области массово покидают свои позиции из-за «бездарного командования», отсутствия боекомплекта и обеспечения, рассказали в пророссийском подполье. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о 116-й бригаде территориальной обороны Украины. По данным подполья, среди военных прогрессирует недовольство властями и процветает дезертирство. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует бойцов «как пушечное мясо».

«Мобилизованные в это подразделение украинцы массово покидают свои позиции, объясняя это бездарным командованием, отсутствием провианта и боекомплекта», — подчеркнули в подполье.

Ранее стало известно о дезертирстве в районе населенного пункта Беловоды Сумской области.