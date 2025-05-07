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23:58, 7 мая 2025Экономика

Вторичные квартиры в крупных городах России начали дешеветь

В 35 из 70 крупных городов России стоимость «вторички» в апреле снизилась
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В апреле 2025 года в 35 из 70 крупных городов России стоимость жилья на вторичном рынке снизилась по сравнению с предыдущим месяцем. К выводу о том, что готовые квартиры в них начали дешеветь, пришли аналитики компании «Мир квартир», пишет агентство РИА Новости.

По информации экспертов, средняя стоимость предложения на «вторичке» в исследуемых городах страны уменьшилась за апрель на 0,2 процента, до 6,4 миллиона рублей. Лидером по снижению цен стал Магнитогорск, где отрицательная динамика составила 2,5 процента. В тройку лидеров также вошли Саранск и Чебоксары, где готовые квартиры потеряли в цене в среднем 1,9 и 1,7 процента соответственно.

Что касается Москвы и Петербурга, то в столице жилье, напротив, за месяц подорожало на 0,3 процента, практически до 22,2 миллиона рублей, а в Петербурге показатель остался неизменным — 12 миллионов. Генеральный директор компании Павел Луценко отметил, что за апрель объем предложения «вторички» вырос на 19 процентов, поскольку на рынок вернулись собственники, ранее снимавшие лоты с продажи с целью заработать на их аренде. «Оказалось, что сдавать квартиру не такое уж легкое дело. И не такое уж прибыльное, ведь ставки аренды падают уже не первый месяц. Правда и вторичный рынок не демонстрирует какого-то оживления и роста цен – тем не менее жизнь не стоит на месте, сделки идут», — уточнил эксперт. Он также напомнил, что в прошлый раз общая динамика цен на готовые квартиры в крупных городах была отрицательной год назад, в апреле 2024-го.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил об аномально большой разнице между средней ценой квартир на первичном и вторичном рынках в России. Он сообщил, что разрыв на сегодняшний день составляет 56 процентов.

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